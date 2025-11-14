Día Mundial de la Diabetes: Jornada de Concientización en el Hospital Julio de Vedia

Desde las 8 de la mañana, la entrada del hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio, se transformó en un punto de encuentro para los vecinos de la ciudad y la región, donde se instalaron dos gazebos: uno destinado a los controles de glucemia y el otro para la medición de la presión arteral junto a la distribución de información sobre prevención y manejo de la diabetes.

En una jornada que buscó poner de relieve la importancia de los cuidados preventivos, la comunidad pudo acceder a estos controles esenciales sin costo alguno.

En diálogo con Cadena Nueve y Maxima 89.9, la enfermera Silvia Iraola explicó que esta actividad, organizada por el servicio de diabetes del hospital, tiene como objetivo promover la concientización acerca de la diabetes, especialmente la tipo 2, que es prevenible y controlable a través de hábitos saludables. “Este tipo de jornadas son fundamentales para sensibilizar a la población sobre la importancia de hacerse los controles de forma regular y conocer el estado de su glucemia”, aseguró Iraola.

La jornada, que comenzó con la instalación de los gazebos y la llegada de los primeros pacientes, contó también con la participación de la médica endocrinóloga, Lorena de Bernardo, quien destacó que la diabetes es una enfermedad “silente”, ya que muchas personas pueden vivir años sin saber que la padecen, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2. “Es una enfermedad que generalmente no presenta síntomas hasta que ya está avanzada, por eso los controles regulares son clave”, explicó la doctora.

El mensaje de prevención y hábitos saludables

La doctora de Bernardo hizo hincapié en la importancia de adoptar hábitos saludables, como la actividad física regular y una alimentación balanceada, con un bajo consumo de azúcares y carbohidratos simples. “La dieta es fundamental. No se trata de hacer dietas estrictas, sino de comer saludablemente, incorporando más vegetales, proteínas y evitando el exceso de azúcares, especialmente en los niños, que hoy en día presentan un alto porcentaje de diabetes tipo 2 debido a malos hábitos alimentarios”, advirtió.

Además, la especialista recordó que la diabetes tipo 2 se puede controlar con tratamiento adecuado, pero subrayó que el diagnóstico temprano es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo.

La comunidad responde con gran entusiasmo

A medida que avanzaba la jornada, la convocatoria creció, y más personas acudieron al hospital para realizarse los controles. Ricardo Esmario, uno de los vecinos que participó, comentó: “Me parece excelente que cada año se ofrezca este servicio a la comunidad. Es una gran oportunidad para controlar nuestra salud y prevenir enfermedades”. Por su parte, Lidia, otra vecina que participó, expresó: “Siempre vengo a hacerme los controles. Es importante hacerse los chequeos para estar tranquilos sobre nuestra salud”.

La importancia de seguir los controles durante todo el año

Concluyendo la jornada, la enfermera Iraola reiteró la importancia de no solo estar atentos en fechas especiales como el Día Mundial de la Diabetes, sino de realizarse chequeos de salud de forma regular. “Es importante que la gente sepa que los controles de glucemia deben ser parte de su rutina, no solo en días específicos, sino de manera anual o cuando el médico lo indique”, recomendó.

En resumen, esta jornada organizada por el Hospital Julio de Vedia no solo brindó controles de salud esenciales, sino que también fue una oportunidad para educar a la población sobre la diabetes, sus riesgos, y las maneras de prevenirla y controlarla mediante hábitos de vida saludables. Un compromiso con la comunidad para promover una vida más saludable y libre de enfermedades crónicas.