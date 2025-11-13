jueves, noviembre 13, 2025
27.2 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 13, 2025
27.2 C
Nueve de Julio
Música

Gran celebración del Día de la Música en el Parque San Martín

El sabado 22 desde las 18 el paseo publico será el escenario de un encuentro festivo para disfrutar a gusto

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Música con el evento “Buscá tu ritmo”, que se llevará a cabo el sábado 22 del corriente mes, desde las 18 hs, en el Parque General San Martín.

La propuesta invita a disfrutar de una jornada única, llena de sonidos, talento y naturaleza, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El encuentro contará con la participación de la Orquesta Municipal de Nueve de Julio, con ensambles de cuerdas dirigidos por Cristian Luzza; la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, bajo la dirección de Gustavo Tévez; y el Coro Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Maccagnani, junto a otros coros y artistas locales invitados.

El gran cierre de la tarde estará a cargo de una impactante interpretación de “Carmina Burana”, con la participación conjunta de coros y orquesta, reuniendo a cerca de 100 artistas en escena.

Desde las 18 hs, el público podrá recorrer los distintos espacios del parque para disfrutar de propuestas simultáneas y una diversidad de estilos musicales. A las 19.30 hs, con el atardecer como telón de fondo, se realizará la presentación final al unísono en el murallón, coronando la jornada con una experiencia sonora colectiva.

Además, la artista Giacomina Penette ofrecerá una intervención artística en vivo, realizando serigrafías con motivos musicales sobre afiches y bolsas, que el público podrá llevarse como recuerdo.

La música une, inspira y convoca: acercate con tu mate, lona o reposera, y disfrutá una tarde especial de arte, música y naturaleza, junto a familia y amigos, en esta gran celebración del Día de la Música.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6039

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR