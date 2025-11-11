CARBAP: cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo: el campo bonaerense rechaza el nuevo aumento impositivo

- Advertisement -

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno bonaerense de aplicar, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un aumento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural. La medida, conocida como la “quinta cuota”, se concretaría mediante la duplicación del valor de la cuarta cuota del tributo.

Desde la entidad rural señalaron que la disposición “es ilegal e improcedente”, dado que se adopta sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva. “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía”, remarcó CARBAP en un comunicado.

El nuevo incremento llega en un contexto de extrema dificultad para el sector agropecuario, afectado por excesos hídricos que mantienen bajo el agua millones de hectáreas productivas, caminos rurales intransitables y pérdidas económicas significativas. “En lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”, advirtieron.

Por último, CARBAP solicitó la inmediata marcha atrás de la medida y convocó a los legisladores bonaerenses a “defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”, en defensa de un sector que considera vital para la recuperación económica y el desarrollo de la provincia.