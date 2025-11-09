Peregrinación al Monasterio Santa María de Los Toldos: Se camina con Fe, Hermandad y Alegría

- Advertisement -

La peregrinación al Monasterio Santa María de Los Toldos vivió una nueva edición, cargada de fe, entusiasmo y fervor religioso. Este encuentro, que reúne a cientos de peregrinos cada año, transita los 37 kilómetros de la Ruta Provincial 65, conectando el Santuario de Nuestra Señora de Fátima con el Monasterio Benedictino, un centro de espiritualidad muy querido en la región.

En todo el trayecto, el ambiente de oración y hermandad es palpable. Los peregrinos, de variadas edades, caminan con fe y alegría, realizando paradas para descansar y compartir un mate cocido o algún alimento, mientras se mantien el clima de unidad y devoción.

Además, un contingente similar de peregrinos camina desde Los Toldos hacia el Monasterio Benedictina, creando una conexión espiritual que recorre ambos sentidos del camino.

Uno de los aspectos destacados de esta peregrinación es el dispositivo de seguridad y salud que acompaña a los caminantes. La Policía Comunal de Nueve de Julio y de General Viamonte estuva presentes en todo el recorrido, con el objetivo de advertir a los automovilistas y camioneros sobre la presencia de los peregrinos en la ruta, garantizando así un tránsito seguro. Además, una ambulancia de soporte de salud acompaña a los peregrinos a lo largo de todo el trayecto, asegurando atención rápida en caso de cualquier emergencia, dado que los participantes son de todas las edades y algunos enfrentan un esfuerzo físico considerable.

La peregrinación culminará con la misa de acción de gracias que presidirá, a las 7 de la mañana, el Obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, acompañado por los sacerdotes del monasterio, encabezados por el Padre Osvaldo Donnici, Abad del Monasterio. Este evento se celebra en un ambiente de paz y recogimiento, reflejo del sacrificio y la devoción de todos los caminantes.

La jornada se desarrolló en una noche serena, con una temperatura agradable de 8 grados, lo que permitió a los peregrinos caminar en condiciones ideales para cumplir su objetivo espiritual.

Este evento, que ya alcanza su 46ª edición, continúa siendo una de las tradiciones religiosas más importantes de la región, destacándose como un acto de fe y fraternidad que une a la comunidad local y a quienes vienen de otras localidades en busca de una experiencia espiritual única.