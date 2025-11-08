sábado, noviembre 8, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
Producción

Se lanzó la cuarta edición del programa “Mi Primera Colmena”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó una nueva convocatoria de la iniciativa que promueve el acceso a insumos y capacitación técnica para quienes se inician en la actividad

