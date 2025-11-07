viernes, noviembre 7, 2025
Sociedad

María José Gentile recibió a Medallistas de los Juegos Bonaerenses

La Intendente de Nueve de Julio destacó el esfuerzo y dedicación de los deportistas locales que brillaron en Mar del Plata

0
La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho a los finalistas locales de los Juegos Bonaerenses 2025, quienes obtuvieron medallas en la reciente edición del evento, realizada en la ciudad de Mar del Plata. Acompañada por funcionarios de su gabinete, Gentile brindó un cálido recibimiento a los atletas y equipos que destacaron a nivel provincial.

En un ambiente distendido, la mandataria se interiorizó sobre la experiencia de cada uno de los deportistas, expresando su orgullo por su destacada participación. “Nos alegra mucho que hayan representado a la ciudad de una forma tan digna y respetuosa, y, más allá de las medallas, lo importante es que hayan llegado hasta ahí y hayan podido disfrutar del evento”, afirmó Gentile.

Durante el encuentro, la Intendente hizo entrega de presentes a los medallistas como reconocimiento a su esfuerzo y logros. Los deportistas locales que se destacaron en los Juegos Bonaerenses 2025 fueron los siguientes:

Medalla de Oro:

  • Newcom +60: Alonso Sonia, Aramburu Cecilia, Canusso María Elena, Giménez Silvina, Amestoy Guillermo, De Pietro Claudio, Santos Miguel, Giusti José Luis, Chiesa Rubén, Galiano Oscar, Medoro Estela, Buono Raúl.

Medalla de Plata:

  • Acuatlón: González Rocío.

  • Natación PCD: García Rocío.

  • Tenis de Mesa PCD: Subiría Emanuel.

  • Cestoball 3×3.

Medalla de Bronce:

  • Taekwondo: Moyano Mía.

  • Salto en Alto: Leal Gonzalo.

La Intendente destacó la importancia de eventos como los Juegos Bonaerenses, que no solo promueven el deporte, sino también los valores de esfuerzo, trabajo en equipo y compañerismo. Además, remarcó el compromiso de los deportistas locales, quienes a través de su dedicación y perseverancia, siguen poniendo a Nueve de Julio en lo más alto del deporte provincial.

