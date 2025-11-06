El equipo femenino de Newcom de Atlético se prepara para un importante torneo en Córdoba

Un torneo de gran envergadura para el Newcom femenino +50 se desarrollará a partir de mañana en Brinkman, una ciudad de la provincia de Córdoba. El certamen, que se extenderá hasta el domingo, contará con la participación del equipo femenino del Club Atlético 9 de Julio, invitado especialmente por su destacada performance como uno de los mejores equipos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de Atlético, equipos de diferentes provincias estarán presentes. En representación de Buenos Aires, se destacan los equipos de Mar del Plata y Ramallo. Córdoba tendrá en competencia a equipos de las ciudades de Brinkman, Ballesteros, Freyre, San Francisco, Río IV (con dos equipos) y Río III (con tres equipos). También participarán selecciones de otras provincias, como Chaco (Roque Sáenz Peña con dos equipos), Santa Fe (Rosario, San Carlos, Santo Tomé, Monte Vera y Zenón Pereyra con dos equipos), Misiones, Tucumán, y San Luis (Villa Mercedes y San Luis).

Los equipos han sido distribuidos en seis zonas de cuatro integrantes cada una, y se enfrentarán en la jornada del sábado para determinar a los clasificados que competirán en las finales del domingo.

Para todos los interesados en seguir de cerca el desarrollo del torneo, los partidos serán transmitidos en vivo a través de la página oficial de Facebook “Newcom Atlético 9 de Julio”, donde se podrán ver los encuentros en tiempo real.

El Club Atlético 9 de Julio se muestra entusiasta y preparado para afrontar este desafío, buscando continuar su éxito en el ámbito del Newcom femenino.