Vida Sana

Curso gratuito de manipulación segura de alimentos en Carlos María Naón

Será los días 4, 6, 11, 13 y 14 de noviembre, de 8:30 a 11:00 hs. con inscripción online a través de la página web municipal y la asistencia es obligatoria para obtener el carnet habilitante.

0
La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio, en el marco de su compromiso con la salud pública, anunció la realización de un curso gratuito de manipulación segura de alimentos en la localidad de Carlos María Naón. La capacitación se dictará durante los días 4, 6, 11, 13 y 14 de noviembre, de 8:30 a 11:00 hs., en la Delegación Municipal de la localidad.

El curso, que contará con asistencia obligatoria, es un requisito indispensable para la obtención del carnet habilitante para quienes manipulan o elaboran productos destinados al consumo. Las inscripciones deben realizarse de manera exclusiva a través de la página web oficial del municipio: www.9dejulio.gov.ar.

Este curso forma parte de las acciones permanentes que lleva adelante la Municipalidad de Nueve de Julio para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de la comunidad, brindando formación a quienes tienen la responsabilidad de manipular alimentos y bebidas.

