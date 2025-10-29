Fue hallado en buen estado el buscado Eduardo Martín Cosilovo

- Advertisement -

La Jefatura de Policía Comunal informó que fue hallado en buen estado de salud Eduardo Martín Cosilovo, vecino por quien se había iniciado una averiguación de paradero. El hombre fue encontrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actualmente permanece bajo el cuidado de sus familiares.

Desde la fuerza policial expresaron su agradecimiento a los medios de comunicación y a la comunidad por la colaboración y difusión del pedido que permitió dar con su paradero.