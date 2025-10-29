La Jefatura de Policía Comunal informó que fue hallado en buen estado de salud Eduardo Martín Cosilovo, vecino por quien se había iniciado una averiguación de paradero. El hombre fue encontrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actualmente permanece bajo el cuidado de sus familiares.
Desde la fuerza policial expresaron su agradecimiento a los medios de comunicación y a la comunidad por la colaboración y difusión del pedido que permitió dar con su paradero.
Fue hallado en buen estado el buscado Eduardo Martín Cosilovo
El vecino fue localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra al cuidado de su familia
