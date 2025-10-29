jueves, octubre 30, 2025
8.1 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 30, 2025
8.1 C
Nueve de Julio
Policiales

Fue hallado en buen estado el buscado Eduardo Martín Cosilovo

El vecino fue localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra al cuidado de su familia

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Jefatura de Policía Comunal informó que fue hallado en buen estado de salud Eduardo Martín Cosilovo, vecino por quien se había iniciado una averiguación de paradero. El hombre fue encontrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actualmente permanece bajo el cuidado de sus familiares.
Desde la fuerza policial expresaron su agradecimiento a los medios de comunicación y a la comunidad por la colaboración y difusión del pedido que permitió dar con su paradero.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6025

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR