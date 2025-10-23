jueves, octubre 23, 2025
jueves, octubre 23, 2025
Policiales

Un hombre fue detenido mientras intentaba robar una bicicleta a un menor

Fue en Pehuajó, el detenido tiene 23 años y gracias a la intervención de los vecinos y el rápido accionar policial, el individuo fue aprehendido en flagrancia y puesto a disposición de la Justicia

Personal de la Estación de Policía Comunal de Pehuajó, en respuesta a un llamado de emergencias al 911, se constituyó en la intersección de las arterias De Luca y Papa Pío XI de esa ciudad. En el lugar, se procedió a la aprehensión de un joven de 23 años de edad, oriundo de Pehuajó.

El aprehendido fue encontrado responsable de un ilícito que había cometido minutos antes, consistente en la tentativa de sustracción de un biciclo tipo MTB marca OVERTECH R29, el cual le había sido arrebatado a un menor de 8 años de edad.

Gracias al rápido accionar de los efectivos policiales y la colaboración de los vecinos presentes en el lugar, el sujeto fue inmediatamente detenido y trasladado a la Dependencia Policial.

Se inició una causa penal por el delito de “Hurto en grado de tentativa flagrante”, quedando el aprehendido a disposición de la Fiscalía Nro. 8 de Pehuajó, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Pablo Ruiz Schentrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. El día de hoy, el magistrado interviniente resolverá su situación procesal.

