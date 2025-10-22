Allanamientos por infracción a la Ley de Tránsito y la Ordenanza Municipal 7101

- Advertisement -

Durante la madrugada del día de la fecha, personal de la Policía Comunal de Nueve de Julio, en forma conjunta con efectivos de la DDI Bragado, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Guardia Urbana Municipal e Inspectores de Tránsito, llevaron adelante allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de actuaciones por infracción a la Ley de Tránsito y a la Ordenanza Municipal Nº 7101.

Uno de los procedimientos se efectuó en una vivienda ubicada en calle Mendoza al 1800, donde los efectivos procedieron al secuestro de un ciclomotor marca Zanella de 150 cc, el cual presentaba escape adulterado, provocando un nivel de ruido superior al permitido. Además, el vehículo contaba con un sistema de corte de corriente del motor, mecanismo que genera explosiones y altera la sonoridad, representando un riesgo para la seguridad vial y la convivencia urbana.

En el mismo lugar, los agentes incautaron varios cuadros de ciclomotores y autopartes desarmadas, las cuales serán sometidas a pericias para determinar su posible procedencia ilícita.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados al Depósito Judicial, quedando a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Desde las autoridades locales se destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y municipales, en el marco de las acciones que buscan reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir las irregularidades mecánicas que generan contaminación sonora o implican riesgos para la comunidad.