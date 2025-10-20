Detuvieron a un hombre acusado de homicidio tras una pelea en una vivienda de la calle Guido Spano

- Advertisement -

Anoche, alrededor de las 20 horas, una violenta pelea entre dos hombres en una vivienda ubicada en la calle Guido Spano al 400 – vivienda de la vìctima-culminó en tragedia. Según informaron fuentes policiales, durante la reyerta, ambos protagonistas se agredieron físicamente, resultando gravemente herido Néstor Abel Farías de 63 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital local.

A pesar de los esfuerzos médicos, Farías falleció poco después. Las causas precisas de su muerte serán establecidas mediante la correspondiente operación de autopsia.

Gracias al rápido accionar de la Policía y a las tareas investigativas realizadas en el lugar, junto con testimonios de vecinos, se logró identificar al presunto agresor como Gonzalo Marcelo Díaz de 33 años, quien fue detenido en las horas posteriores al hecho en su domicilio de Arturo Frondizi al 500.

Díaz quedó alojado en sede policial y se encuentra a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial Mercedes, bajo la carátula de “Homicidio simple”.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales y periciales para esclarecer totalmente las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.