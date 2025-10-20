Atlético 9 de Julio se consagró en el Torneo “4 Zonas” de FENOBA

El Club Atlético 9 de Julio brilló el último sábado en el Torneo “Cuatro Zonas” de la Federación Regional del Noroeste Bonaerense (FENOBA), al quedarse con el primer puesto en el clasificatorio disputado en el Bolívar Golf Club. Con un puntaje total de 428 golpes, el equipo de golf de 9 de Julio superó a las instituciones rivales, como el Golf Club Fortín Tordillo, el Golf Club Daireaux y el Pehuajó Golf Club.

Este gran resultado refleja el alto nivel de compromiso y habilidad de los jugadores del Club Atlético, quienes, además de representar a la institución con excelencia, demostraron una gran destreza individual. Entre los destacados del torneo se encuentran Pablo Luis Langono con 67 golpes, Leonardo Andrés Álvarez con 68 y Sergio Patricio Gutiérrez con 72, entre otros.

Los jugadores del equipo fueron:

Pablo Luis Langono: 67 golpes

Leonardo Andrés Álvarez: 68 golpes

Sergio Patricio Gutiérrez: 72 golpes

Pablo Helfenberger: 73 golpes

Dino Langono: 74 golpes

Javier Taranto: 74 golpes

Iván Castagnino: 75 golpes

Eduardo Sopranzetti: 78 golpes

María Silvina Médica: 82 golpes

Claudia Torrelles: 86 golpes

Total del equipo: 428 golpes | Promedio: 74,9

Este certamen forma parte de un circuito que agrupa a clubes de distintas zonas geográficas y, una vez finalizada la etapa zonal, los campeones disputarán la gran final del Torneo “Cuatro Zonas”. Este triunfo permite al Club Atlético 9 de Julio acceder a la final del FENOVA 2025, un paso clave para clasificar a competencias de nivel provincial y nacional.

El Club Atlético 9 de Julio celebra este importante logro y agradece el esfuerzo y dedicación de sus jugadores, quienes siguen demostrando que el golf en la ciudad tiene un nivel destacado. Ahora, con el apoyo de la comunidad golfística local, el equipo se alista para enfrentar los próximos desafíos y continuar sumando victorias en su camino hacia la gran final.