Dudignac derrotó a Defensores de Sarmiento y quedó a 4 puntos del puntero 18 de Octubre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Atlético Dudignac consiguió una victoria importante en la octava fecha del Torneo Ascenso al vencer 3 a 2 a Defensores de Sarmiento en el partido pendiente.

Los goles de Dudignac fueron convertidos por Ignacio Cufré, quien anotó dos veces, y Benjamín Stefoni, mientras que Defensores de Sarmiento respondió con goles de Daniel Rodríguez y Joaquín Cristi.

Con este triunfo, Dudignac llega a los 15 puntos y se coloca a la par de 12 de Octubre, que también acumula 15 unidades. Sin embargo, el líder sigue siendo Atlético 18 de Octubre, con 19 puntos, quien continúa invicto en el torneo.

En otro partido importante de la fecha, Atlético 18 de Octubre, el actual puntero del campeonato, mantuvo su posición al vencer 2-0 a Unión Dennehy este sábado 18 de octubre. Los goles de la victoria fueron anotados por Gabriel Martinelli e Ignacio Látaro, bajo la dirección arbitral de Franco Buffone.

Por su parte, en un empate lleno de emociones, Compañía General Buenos Aires y Social y Deportivo 12 de Octubre igualaron 1a 1 en Patricios. Iván Mendoza anotó para Compañía, mientras que Carlos Literas marcó el tanto del empate para el conjunto albiceleste. El árbitro Jonathan López tuvo que controlar un partido muy parejo, que dejó a ambos equipos con un punto.

Adelanto de la Novena Fecha:

La novena fecha del Torneo Ascenso se perfila con partidos muy interesantes. Los encuentros programados son los siguientes:

Club Atlético Defensores de Sarmiento vs. Club Compañía General Buenos Aires (Patricios)

Club Unión Dennehy vs. Club Atlético y Social Dudignac

Club Atlético y Deportivo Defensores de la Boca vs. Club Atlético 18 de Octubre

Libre: Club Social y Deportivo 12 de Octubre

La lucha por el ascenso sigue muy apretada, y los equipos se preparan para nuevos desafíos en la novena fecha. Con Atlético 18 de Octubre dominando la tabla, otros equipos como Dudignac y 12 de Octubre se mantienen a la caza de los primeros puestos.