Grave accidente en El Provincial con una víctima fatal y despiste en Ruta 65 con un herido

Este domingo 12 de octubre, cerca de las 20 horas, se registró un trágico accidente de tránsito en el acceso a la localidad de El Provincial. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok conducida por el convecino Carlos Verna y una motocicleta Motomel 110 cc manejada por María del Carmen Hofsetz.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta fue trasladada al Hospital julio de Vedia, donde lamentablemente falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, y ambos vehículos fueron secuestrados con fines periciales. La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Mercedes que caratulo el episodio de ‘Homicidio Culposo’.

Horas antes, alrededor de las 19:30, se produjo otro siniestro vial sobre la Ruta Provincial 65, a la altura de las vías de El Tejar. Un camión Mercedes Benz, conducido por el vecino César Cingolani, volcó tras despistarse, presuntamente por la rotura de un neumático.

El conductor resultó con heridas leves y fue trasladado a los fines de observación al hospital provincial con sede en Nueve de Julio. El accidente provocó una interrupción parcial del tránsito, ya que el chasis del camión quedó obstruyendo una mano de la ruta mientras el acoplado terminó sobre la banquina. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y la causa está siendo investigada por la UFI N° 6 del mismo departamento judicial.