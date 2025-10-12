Un vehículo volcado en la Ruta 65 había sido robado en la ciudad de Bolívar

Durante el fin de semana, efectivos policiales, junto con personal de la Guardia Urbana e Inspectores Municipales, realizaron múltiples operativos de tránsito en la ciudad, resultando en el secuestro de varios ciclomotores. Estos vehículos carecían de la documentación necesaria para circular, fueron conducidos por menores de edad o presentaban caños de escape adulterados, lo que genera un grave impacto en la sonoridad. Todos los procedimientos fueron supervisados por el Juzgado de Faltas Municipal.

Robo y Lesiones Leves en Comercio Local

Dos hermanos son identificados tras el robo de mercancía en una tienda de indumentaria y agredir al propietario.

El 11 de octubre, José Tordoya, propietario de la tienda “Indumentaria Zamira” ubicada en calle Almirante Brown 610, denunció el robo de dos pares de zapatillas. Al intentar reclamar el pago a los responsables, Tordoya fue agredido con un golpe de puño en el rostro. Gracias a las grabaciones del sistema de cámaras de seguridad del local, se pudo identificar a los autores del hecho: dos hermanos de apellido Linarez, residentes en la misma ciudad. Ambos fueron notificados como imputados y están a disposición de la UFI 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Hallazgo de Automotor Robado

Un vehículo volcado en la Ruta 65 resulta ser un automóvil sustraído en la ciudad de Bolívar.

El personal policial fue alertado sobre un vehículo volcado en la banquina de la Ruta Provincial 65, cerca de las vías. Tras realizar una consulta en el sistema informático, se descubrió que el automóvil, un Volkswagen Gol, había sido robado en la madrugada del mismo día en la ciudad de Bolívar. Las investigaciones realizadas permitieron identificar al autor del robo como Eduardo Pardo, quien reside en Bolívar. El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la fiscalía correspondiente.

Aprehensión por Hurto Automotor en Ruta 65

Un hombre es detenido tras robar un vehículo en la ruta y volcarlo en el camino hacia Dudignac.

El personal policial fue notificado de un vuelco ocurrido en la Ruta Provincial 65, en dirección a Dudignac, donde encontraron un Renault Clio volcado y sin ocupantes. Tras una inspección, se descubrió que el vehículo había sido robado. A pocos metros del lugar del accidente, la policía detuvo a Eduardo Pardo, quien fue aprehendido en flagrante delito como autor del hurto. El automóvil robado pertenecía al vecino Carlos Pinto. Pardo quedó detenido y a disposición de la UFI 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Aprehensión por Daños en Local Comercial

Un menor de edad es detenido por dañar una vidriera en la localidad de Dudignac.

En la madrugada de este 12 de octubre, personal de la Sub Estación Policía Comunal Dudignac detuvo a un joven menor de edad que momentos antes había roto una vidriera en un comercio ubicado en la calle Sampietro 659. El menor fue notificado de la formación de la causa y entregado a su progenitora, con intervención de la UFI 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Estos hechos reflejan un fin de semana agitado para las autoridades locales, con una serie de intervenciones y detenciones en respuesta a hechos delictivos y de tránsito.