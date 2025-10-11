sábado, octubre 11, 2025
Policiales

Hallan a la menor Mía Gómez de Pehuajó en buen estado de salud

La Policía Comunal de Pehuajó hizo saber esta noche que se logró dar con el paradero de la menor de 12 años, quien se encontraba desaparecida, en perfectas condiciones de salud.

La Policía Comunal de Pehuajó hizo saber esta noche que se logró dar con el paradero de la menor Gómez Mía, de 12 años, quien se encontraba desaparecida.

La niña fue hallada en perfectas condiciones de salud.

La joven había sido reportada como desaparecida, lo que dio inicio a una intensa búsqueda bajo la carátula de “Averiguación Paradero”.

El hallazgo se produjo gracias a la colaboración de la comunidad, y se agradece el apoyo brindado por los medios de comunicación que, con su difusión, contribuyeron a dar con la menor.

Se informa que los recaudos legales correspondientes se están cumplimentando dentro del marco de la causa penal, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó.

Las autoridades locales expresan su agradecimiento a la población y a los medios por su colaboración en este caso.

Se continuará con el seguimiento de los procedimientos judiciales pertinentes.

