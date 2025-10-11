Búsqueda urgente: Menor desaparecida en Pehuajó

La Policía Comunal de Pehuajó solicita a la ciudadanía colaborar en la AVERIGUACIÓN DE PARADERO de Gómez Mía, una menor de 12 años, quien se ausentó de su hogar durante la madrugada de este día. La joven reside en la ciudad de Pehuajó y se desconoce su paradero.

Detalles de la menor:

Edad: 12 años

Estatura: 1,50 metros

Cabello: Largo y lacio

Tez: Blanca

Ojos: Marrones

Vestimenta: Desconocida, pero usa zapatillas negras.

La denuncia ha dado inicio a las actuaciones legales bajo la carátula de “AVERIGUACIÓN DE PARADERO”, con intervención de la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Se difunde una fotografía de la menor, con el consentimiento de sus padres.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información, comunicarse a los siguientes números:

Emergencias: 911 o 101 de Pehuajó.

Estación Comunal Pehuajó: 02396 470260 , 473073 , 477002 o a sede Policial más cercana al 911

Dirección: Calle Del Valle 550, Pehuajó

DDI Trenque Lauquen: 02396 474526

Cualquier dato será de gran ayuda para dar con el paradero de Gómez Mía.