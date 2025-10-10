viernes, octubre 10, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
Torneo A

Patricios, San Martín y Libertad lideran tras la reprogramación de la fecha 2

Agustín Álvarez goleó en su debut y Quiroga cayó en su presentación 3 a 0

La Liga Nuevejuliense de Fútbol completó este fin de semana la segunda fecha del Torneo de Primera A, con la disputa de los partidos reprogramados tras las lluvias del 5 de octubre. La jornada dejó como gran novedad un triple empate en lo más alto: Atlético Patricios, San Martín y Libertad, todos con 4 unidades.

Atlético Patricios abrió la actividad con una trabajada victoria por 1 a 0 sobre Once Tigres, con gol de Marcelo Locastro, mientras que Libertad cerró la jornada de este viernes con un sólido 2 a 0 ante Atlético La Niña, con tantos de Gonzalo Pérez y Gianlucas Fernández.

El otro gran protagonista fue Agustín Álvarez, que debutó en el torneo con una goleada 3 a 0 frente a Atlético Quiroga. Ignacio Bossio, en dos portundades, el primero de penal y Maximiliano Acosta, de penal, sellaron el triunfo. El conjunto auriazul incluso dispuso de un tercer penal, que fue atajado por el arquero Unanua.

Atlético Quiroga, en tanto, tuvo un duro inicio en el certamen, mientras que La Niña, que venía de ganar en la primera fecha, no pudo sostener su buen arranque.

Ya se habían disputado dos partidos adelantados el fin de semana anterior: San Agustín 2 con Atlético 9 de Julio 2 y San Martín 1 con French 1.

Resta aún el encuentro entre Atlético Naón y El Fortín, programado para este domingo 12 a las 16:00 hs. El Fortín todavía no debutó en el certamen. Además, está pendiente de la primera fecha ¿El Violeta con El Fortín.

Tabla de Posiciones – Torneo de Primera A

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín211021+14
1Atlético Patricios211021+14
1Libertad211031+24
4Agustín Álvarez210132+13
5Once Tigres21011103
6Atlético La Niña21012203
7Atlético Naón110021+13 *
8San Agustín201123-11
9Atlético 9 de Julio201123-11
10Atlético French201123-11
11Atlético Quiroga100103-30
12El Fortín00000000

*Naón y El Fortín completan la fecha este domingo.

🔜 Lo que viene

  • Domingo 12 de octubre – 16:00 hs: Atlético Naón vs El Fortín

  • En Cuarta División se juega dos horas antes.

