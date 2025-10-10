Patricios, San Martín y Libertad lideran tras la reprogramación de la fecha 2

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol completó este fin de semana la segunda fecha del Torneo de Primera A, con la disputa de los partidos reprogramados tras las lluvias del 5 de octubre. La jornada dejó como gran novedad un triple empate en lo más alto: Atlético Patricios, San Martín y Libertad, todos con 4 unidades.

Atlético Patricios abrió la actividad con una trabajada victoria por 1 a 0 sobre Once Tigres, con gol de Marcelo Locastro, mientras que Libertad cerró la jornada de este viernes con un sólido 2 a 0 ante Atlético La Niña, con tantos de Gonzalo Pérez y Gianlucas Fernández.

El otro gran protagonista fue Agustín Álvarez, que debutó en el torneo con una goleada 3 a 0 frente a Atlético Quiroga. Ignacio Bossio, en dos portundades, el primero de penal y Maximiliano Acosta, de penal, sellaron el triunfo. El conjunto auriazul incluso dispuso de un tercer penal, que fue atajado por el arquero Unanua.

Atlético Quiroga, en tanto, tuvo un duro inicio en el certamen, mientras que La Niña, que venía de ganar en la primera fecha, no pudo sostener su buen arranque.

Ya se habían disputado dos partidos adelantados el fin de semana anterior: San Agustín 2 con Atlético 9 de Julio 2 y San Martín 1 con French 1.

Resta aún el encuentro entre Atlético Naón y El Fortín, programado para este domingo 12 a las 16:00 hs. El Fortín todavía no debutó en el certamen. Además, está pendiente de la primera fecha ¿El Violeta con El Fortín.

Tabla de Posiciones – Torneo de Primera A

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts 1 San Martín 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Atlético Patricios 2 1 1 0 2 1 +1 4 1 Libertad 2 1 1 0 3 1 +2 4 4 Agustín Álvarez 2 1 0 1 3 2 +1 3 5 Once Tigres 2 1 0 1 1 1 0 3 6 Atlético La Niña 2 1 0 1 2 2 0 3 7 Atlético Naón 1 1 0 0 2 1 +1 3 * 8 San Agustín 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 Atlético 9 de Julio 2 0 1 1 2 3 -1 1 10 Atlético French 2 0 1 1 2 3 -1 1 11 Atlético Quiroga 1 0 0 1 0 3 -3 0 12 El Fortín 0 0 0 0 0 0 0 0

*Naón y El Fortín completan la fecha este domingo.

🔜 Lo que viene