El equipo de 9 de Julio entre los tres mejores en el Torneo Argentino

En un fin de semana cargado de emociones y deporte, el equipo femenino de Newcom del Club Atlético 9 de Julio logró una destacada actuación en el 3° Campeonato Argentino de Clubes, finalizando en el tercer puesto del podio. El certamen se disputó entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos, bajo la organización de la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) y su Secretaría de Newcom.

La competencia reunió a 14 equipos representativos de distintas provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agrupados en cuatro zonas para la fase clasificatoria. El equipo de 9 de Julio integró la Zona “C”, donde mostró un nivel superlativo: debutó con un triunfo amplio sobre el equipo local de Entre Ríos (15-7 y 15-9), luego venció a Taraguy de Corrientes (15-13 y 15-7), y finalmente superó a Misiones con contundencia (15-3 y 15-8), logrando así el pase a la siguiente ronda.

Ya el sábado, en la fase interzonal, las dirigidas por Susana Reale volvieron a imponerse, esta vez ante Gigantes de Corrientes (15-7 y 15-9), y en la etapa final enfrentaron al equipo de Carlos Tejedor, ganador de la Zona “B”, al que derrotaron en un ajustado y vibrante partido por 8-15, 15-9 y 10-8.

En semifinales, las de 9 de Julio se midieron con el Club Alberdi de Caballito (CABA), que venía de liderar la Zona “A”. En un partido muy parejo y reñido, las porteñas lograron imponerse por 16-14, 11-15 y 10-3, dejando al equipo de nuestra ciudad sin chances de disputar la final.

Ya el domingo, en el partido por el tercer puesto, Atlético se recuperó con una sólida actuación ante el equipo de Castelli, ganando por 15-13 y 16-14. Con esta victoria, las jugadoras se aseguraron un lugar en el podio, recibiendo sus medallas en la Ceremonia de Clausura y dejando al Club Atlético entre los tres mejores del país en la disciplina.

El plantel estuvo integrado por: Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga. La dirección técnica estuvo a cargo de Susana Reale.

Una gran experiencia deportiva que sigue marcando el crecimiento del Newcom en la ciudad y el protagonismo nacional del equipo femenino del Club Atlético 9 de Julio.