lunes, octubre 6, 2025
15 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 6, 2025
15 C
Nueve de Julio
Vida Sana

Capacitación esencial para quienes trabajan con alimentos

Se dictará del 20 al 24 de octubre en el Centro San Cayetano, e incluirá una jornada especial sobre alimentos libres de gluten

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y promover buenas prácticas en todos los eslabones de la cadena alimenticia, se lanza una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, que se dictará del 20 al 24 de octubre de 2025, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

La capacitación se desarrollará en el horario de 8:00 a 10:30 hs y está dirigida a todas aquellas personas que manipulan alimentos de manera profesional o eventual, ya sea en ámbitos gastronómicos, comerciales o sociales. Durante el curso se abordarán contenidos clave relacionados con la higiene, conservación, contaminación cruzada y normativas vigentes.

Como novedad, el día 24 de octubre se ofrecerá una clase especial dedicada a la manipulación de alimentos libres de gluten, destinada a concientizar sobre las necesidades específicas de las personas con celiaquía y la importancia de prevenir contaminaciones.

La inscripción ya se encuentra disponible y debe realizarse de manera online a través del sitio web oficial: www.9dejulio.gov.ar. La asistencia es obligatoria para todas las personas inscriptas.

La actividad es organizada por las áreas de Bromatología y Salud, que trabajan de manera articulada para garantizar capacitaciones accesibles y de calidad, con impacto directo en la salud pública y el bienestar comunitario.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6001

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR