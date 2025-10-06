Capacitación esencial para quienes trabajan con alimentos

- Advertisement -

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y promover buenas prácticas en todos los eslabones de la cadena alimenticia, se lanza una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, que se dictará del 20 al 24 de octubre de 2025, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

La capacitación se desarrollará en el horario de 8:00 a 10:30 hs y está dirigida a todas aquellas personas que manipulan alimentos de manera profesional o eventual, ya sea en ámbitos gastronómicos, comerciales o sociales. Durante el curso se abordarán contenidos clave relacionados con la higiene, conservación, contaminación cruzada y normativas vigentes.

Como novedad, el día 24 de octubre se ofrecerá una clase especial dedicada a la manipulación de alimentos libres de gluten, destinada a concientizar sobre las necesidades específicas de las personas con celiaquía y la importancia de prevenir contaminaciones.

La inscripción ya se encuentra disponible y debe realizarse de manera online a través del sitio web oficial: www.9dejulio.gov.ar. La asistencia es obligatoria para todas las personas inscriptas.

La actividad es organizada por las áreas de Bromatología y Salud, que trabajan de manera articulada para garantizar capacitaciones accesibles y de calidad, con impacto directo en la salud pública y el bienestar comunitario.