Atlético 9 de Julio lleva su título al Torneo Argentino +50

El Torneo Argentino de Newcom femenino +50, organizado por la Federación Argentina de Voley y la Secretaría de Newcom, se llevará a cabo en la ciudad de San José, Entre Ríos, del 3 al 5 de octubre.

La competencia reunirá a 14 equipos, distribuidos en cuatro zonas, con la participación del Club Atlético 9 de Julio, que participará en la Zona 2.

Los equipos se agrupan de la siguiente manera:

Zona 1: Buenos Aires (Carlos Tejedor), Córdoba, Entre Ríos, Córdoba.

Zona 2: Buenos Aires (Atlético 9 de Julio), Corrientes, Misiones.

Zona 3: Buenos Aires (Las Flores), Córdoba, CABA (Fed. Metropolitana), Misiones.

Zona 4: Buenos Aires (Castelli), Corrientes, Entre Ríos.

La competencia comenzará el viernes 3 de octubre con los partidos dentro de cada zona, seguidos por los enfrentamientos interzonales y las rondas finales para definir al campeón.

La delegación de Atlético 9 de Julio está conformada por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga. Las jugadoras serán dirigidas por la entrenadora Susana Reale. Además, muchos de los miembros de la delegación llegan con la motivación de haber conquistado recientemente el título provincial en la categoría mixta, lo que les da un impulso extra para afrontar este desafío a nivel nacional.

Con su destacada preparación y el espíritu competitivo que las caracteriza, las jugadoras de 9 de Julio buscarán hacer historia en este torneo, que sigue impulsando el crecimiento del Newcom en todo el país.