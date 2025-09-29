El Gobierno se reúne con la Mesa de Enlace en medio del malestar por el fin de las retenciones cero

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este lunes, la Mesa de Enlace se reunirá con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en medio de un clima de tensión por la suspensión de las retenciones que duró apenas tres días y generó un fuerte malestar entre los productos.

El objetivo del encuentro es ordenar la situación del Consejo Directivo del UNTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y se realizará en la Secretaría de Agricultura a las 15. La reunión buscará definir la estructura del organismo luego del rechazo del Congreso al Decreto 462/2025 que lo transformaba en ente desconcentrado.

Además, de acuerdo a ese disposición que fue oficializada a principios de julio, el INTA iba a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca -que está bajo la órbita del Ministerio de Economía-, y que su presidente iba a ser elegido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tras la negativa de ambas Cámaras legislativas, el oficialismo tuvo que restablecer la estructura anterior del Instituto.

El Consejo Directivo del INTA es el encargado de discutir y votar convenios, como también acuerdos emergentes de los centros regionales. Se compone por tres representantes del Ejecutivo, uno de las universidades nacionales de Ciencias Veterinarias, otro de las facultades de Agronomía y cinco miembros de las asociaciones de productores.