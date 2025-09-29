Detención en Dudignac por Lesiones, Amenazas y Violación de Domicilio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un operativo llevado a cabo en la localidad de Dudignac, el Grupo de Apoyo Departamental detuvo a un masculino identificado como Ezequiel Monrrg, en el marco de una causa que se tramita en la UFI N°3 por lesiones, amenazas y violación de domicilio.

Según se informó, el allanamiento y la detención se realizaron en cumplimiento de la orden judicial correspondiente. El detenido fue posteriormente trasladado a la localidad de Bragado, donde se encuentra a disposición de la justicia.

La causa continúa bajo investigación por parte de la UFI N°3, que se encarga de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La detención es un resultado del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la justicia, y demuestra el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad y el orden en la comunidad.