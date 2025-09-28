Atlético 9 de Julio campeón provincial de Newcom +50 en General Rodríguez

- Advertisement -

El equipo del Club Atlético de 9 de Julio se consagró este fin de semana como campeón provincial de Newcom en la categoría mixto +50, luego de una destacada actuación frente a los cinco equipos participantes. La competencia, organizada por FEVA, la Secretaría de Newcom y la Federación Provincial, tuvo lugar en la ciudad de Gral. Rodríguez.

El sábado, el conjunto de nuestra ciudad abrió su camino al título con triunfos contundentes: venció a Salliqueló 15-7 y 15-3; superó a Ramallo 12-15, 15-11 y 10-7; derrotó a La Plata 15-8 y 15-6; y cerró la jornada con un triunfo ante Ranchos 15-11, 12-15 y 10-7.

El domingo, Atlético continuó con su imparable marcha hacia la final, derrotando al equipo local 15-12 y 15-2, asegurando así su lugar en el partido decisivo. La semifinal entre La Plata y Ranchos definió al rival de Atlético, que finalmente se enfrentó a los platenses en la final, logrando una victoria categórica por 15-11 y 15-2.

El equipo campeón estuvo conformado por Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Rubén Chiesa, Marcelo Dicásolo, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale. Con esta victoria, Atlético reafirma su liderazgo y trayectoria en la disciplina, mostrando un nivel superior al resto de los competidores.

El Newcom, disciplina que crece en popularidad entre adultos mayores y promueve la inclusión y la vida activa, tuvo en 9 de Julio a un digno campeón que representó con orgullo a su ciudad y dejó en claro la proyección del deporte en la región.