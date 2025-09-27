La comisión de padres delegados de la Promoción 2025 del Nivel secundario queremos hacer extensivo nuestro enorme agradecimiento a todos los actores que hicieron posible la realización de la Semana del Estudiante 2025: delegados, padres colaboradores, Municipalidad de Nueve de Julio, director y personal de Dirección de Tránsito, comisario y efectivos de policía local, personal de ambulancia y hospital móvil, medios de prensa, personal de limpieza y seguridad nocturnos, proveedores, Club Ciclista y especialmente a los protagonistas, la PROMO 2025.
Queremos reconocer el esfuerzo, compromiso y responsabilidad puestos de manifiesto por todos y cada uno de los involucrados para que estos días fueran una verdadera fiesta. Muchos meses de trabajo y diálogo, se vieron reflejados en la marcha, picnic de la primavera y bailes nocturnos. Cada actor, desde el rol que le tocó desempeñar, hizo su aporte en un verdadero trabajo de equipo con un solo objetivo: el cuidado extremo de nuestros adolescentes.
Queremos destacar el clima armónico y festivo en el que se llevó a cabo cada evento, donde adolescentes de distintas instituciones educativas de planta urbana y localidades vecinas disfrutaron de estos días, trabajando, compartiendo, generando y fortaleciendo vínculos afectivos, y por sobre todo disfrutando UNIDOS de su semana del estudiante.
Instamos a las promociones que nos suceden a continuar en este camino donde no existen rivalidades ni diferencias, donde quedó demostrado una vez más que los adultos debemos seguir acompañando a nuestros jóvenes para que cada Semana del Estudiante siga siendo un tatuaje en el corazón de nuestros hijos.
Gratitud a una fiesta estudiantil en comunidad familiar
Lo hace la comisión de padres delegados de la Promoción 2025 del Nivel secundario
