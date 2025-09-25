Torneo Provincial +50: Atlético 9 de Julio se prepara para la competencia en General Rodríguez

- Advertisement -

Este sábado, a partir de las 9 horas, el Polideportivo Municipal de General Rodríguez será escenario del Torneo Provincial de Newcom categoría mixto +50, organizado por la Federación Argentina de Voley, Secretaría Newcom, en colaboración con la Federación Bonaerense. Equipos de distintas localidades de la provincia, entre ellos el Club Atlético 9 de Julio, se medirán en un torneo que promete mucha emoción.

El conjunto de 9 de Julio, dirigido por Susana Reale, formará parte de una competencia en la que se enfrentará a los equipos de Gral. Rodríguez, La Plata, Ranchos, Ramallo y Salliqueló. Los partidos se jugarán en modalidad todos contra todos, y luego de la fase de clasificación, se disputarán los encuentros finales para definir las posiciones.

El equipo de 9 de Julio está compuesto por: Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla. Los partidos se jugarán en la jornada completa, con el primer encuentro frente al equipo de Salliqueló, seguido por los duelos contra Ramallo, La Plata, Ranchos y el local, General Rodríguez.

Este evento es una excelente oportunidad para los amantes del Newcom, un deporte que ha ido ganando popularidad en los últimos años, especialmente entre los adultos mayores, y refleja el compromiso de las distintas comunidades con la inclusión y la actividad física para todas las edades.