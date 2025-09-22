lunes, septiembre 22, 2025
Agro

El Gobierno eliminará las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Fue anunciada por el vocero Manuel Adorni en medio de la suba del dólar y la incertidumbre en los mercados.

En medio de la suba del dolar, la merma de reservas y la incertidumbre en los mercados, el Gobierno nacional dispuso que no le cobrará retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. La medida busca generar una mayor oferta de la moneda estadounidense luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial por encima de los $1500.

De esta manera, el Gobierno busca frenar la sangría de dólares que le provocaron pérdidas de casi 1000 millones en las reservas del Banco Central.

Cómo estaban las retenciones

El Gobierno nacional oficializó a fines de julio la reducción permanente de las retenciones a las exportaciones de soja, carne, maíz, sorgo y girasol, mediante el Decreto 526/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa formalizó el anuncio realizado días antes por Javier Milei al inaugurar la exposición rural.

De esta manera, las retenciones a las exportaciones se reducían a la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; al maíz del 12% a 9,5%, al sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%.

