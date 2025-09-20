sábado, septiembre 20, 2025
16 C
Nueve de Julio
sábado, septiembre 20, 2025
16 C
Nueve de Julio
Sociedad

Buscan a vecino desaparecido en Los Toldos

Juan Pablo Machado, de 76 años, se encuentra perdido y la comunidad pide colaboración para encontrarlo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Juan Pedro Machado

En Los Todols se ha solicitado la colaboración de la población para dar con el paradero de Juan Pablo Machado, un vecino de 76 años que se encuentra desaparecido.

El hombre, que suele perderse en tiempo y espacio, fue visto por última vez vistiendo un pantalón gris, un buzo azul, una camisa bordó y zapatillas azules.

Se pide a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen al 911 o 103, de General Viamonte, o que se acerquen a la sede policial más cercana en los distritos vecinos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5986

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR