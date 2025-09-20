Buscan a vecino desaparecido en Los Toldos

- Advertisement -

En Los Todols se ha solicitado la colaboración de la población para dar con el paradero de Juan Pablo Machado, un vecino de 76 años que se encuentra desaparecido.

El hombre, que suele perderse en tiempo y espacio, fue visto por última vez vistiendo un pantalón gris, un buzo azul, una camisa bordó y zapatillas azules.

Se pide a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen al 911 o 103, de General Viamonte, o que se acerquen a la sede policial más cercana en los distritos vecinos.