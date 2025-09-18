El papa León XIV ratificó que seguirá la línea de Francisco

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El papa León XIV descartó toda reforma en los controversiales temas doctrinales de la Iglesia católica, y transmitió un mensaje de tranquilidad a los fieles al descartar cambios sobre las mujeres diaconisas, el acceso de la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario.

Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”, aseguró el pontífice en una entrevista con la periodista Elise Allen, incluida en el libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que se publica este mismo jueves en Lima.

El pontífice peruano-estadounidense de 70 años analizó los principales desafíos que tendrá por delante e indicó que mantendrá la exclusión de las diaconisas. “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles. No tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia”, precisó el ex cardenal elegido como papa el pasado 8 de mayo de 2025.