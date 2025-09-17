La UBA agradeció el apoyo a la Marcha Federal

- Advertisement -

La casa de estudios celebró la masiva movilización en defensa de la universidad pública y destacó la decisión de la Cámara de Diputados de reafirmar la norma vetada por el presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, desde la institución subrayaron que la movilización reflejó “el compromiso del pueblo argentino con una causa justa y fundamental para el presente y el futuro de la nación”.

También valoró la decisión de los diputados y diputadas que ratificaron la Ley de Financiamiento Universitario, pese al veto presidencial, y reclamó que el mensaje sea escuchado en el Senado cuando la cámara alta trate el tema en los próximos días. La sociedad argentina dio hoy una señal clara y contundente en defensa de los valores que nos unen, señalaron en el comunicado oficial.