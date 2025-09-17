jueves, septiembre 18, 2025
15.1 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 18, 2025
15.1 C
Nueve de Julio
Sociedad

La UBA agradeció el apoyo a la Marcha Federal

Pidió al Senado ratificar la Ley de Financiamiento Universitario

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La casa de estudios celebró la masiva movilización en defensa de la universidad pública y destacó la decisión de la Cámara de Diputados de reafirmar la norma vetada por el presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, desde la institución subrayaron que la movilización reflejó “el compromiso del pueblo argentino con una causa justa y fundamental para el presente y el futuro de la nación”.

También valoró la decisión de los diputados y diputadas que ratificaron la Ley de Financiamiento Universitario, pese al veto presidencial, y reclamó que el mensaje sea escuchado en el Senado cuando la cámara alta trate el tema en los próximos días. La sociedad argentina dio hoy una señal clara y contundente en defensa de los valores que nos unen, señalaron en el comunicado oficial.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5983

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR