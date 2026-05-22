Rocío Araya, la voz con color del Mundial para Cadena Nueve

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Con la cuenta regresiva en marcha rumbo al Mundial 2026, el clima futbolero comienza a crecer en Estados Unidos, uno de los tres países organizadores junto a Canadá y México. Desde allí, Rocío Araya, una de las voces que acompañará la cobertura especial de Cadena Nueve, compartió en “Despertate” detalles de cómo se vive la previa de la máxima cita del fútbol.

“Estamos a pocas semanas de lo que será el Mundial y Lionel Messi llega encendido”, destacó Araya al hacer referencia al presente del capitán argentino y a la reciente victoria del Inter Miami en su nuevo estadio. La periodista remarcó que la presencia del astro argentino revolucionó el fútbol estadounidense desde su llegada en 2022 y que hoy esa pasión comienza a sentirse cada vez con más fuerza.

Aunque todavía resta conocerse la lista definitiva de convocados para la Selección Argentina, Rocío adelantó que el equipo comenzará su concentración el 1 de junio en Kansas, donde aguardará el debut frente a Argelia.

En cuanto a la expectativa de los hinchas, señaló que las entradas para algunos partidos comenzaron con valores cercanos a los 200 dólares, aunque actualmente pueden encontrarse desde 60 dólares en determinadas ubicaciones. También confirmó que Argentina disputará dos amistosos previos al Mundial con precios más accesibles para quienes deseen acompañar al equipo.

El primero será el 6 de junio en Texas frente a Honduras, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio en Alabama ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium.

“Muchos argentinos que viven o están viajando por Estados Unidos quieren sentirse cerca de casa y compartir esta pasión”, contó Araya. En ese sentido, explicó que ya comenzaron a organizarse puntos de encuentro en distintas ciudades sedes, especialmente en Kansas, Dallas y Miami, donde restaurantes y hoteles convocan a fanáticos para vivir juntos la experiencia mundialista.

Uno de esos espacios será el hotel Sagamore de South Beach, en Miami, donde se realizarán encuentros durante los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina.

La periodista también destacó cómo la comunidad latina empieza a teñir de fútbol las calles estadounidenses. “Ya se ven camisetas argentinas y de distintas selecciones en ferias y centros comerciales”, relató. Incluso comentó que es posible conseguir indumentaria desde 20 o 30 dólares en puestos no oficiales, antes de que la demanda haga subir los precios en la recta final hacia el Mundial.

Durante la entrevista, Gustavo Tinetti resaltó cómo Estados Unidos comienza a contagiarse lentamente de la pasión futbolera típica de América Latina. “Con Pelé hubo un inicio, pero la verdadera revolución la está generando Messi”, coincidieron.

Rocío Araya continuará llevando toda la información y el color del Mundial para Cadena Nueve desde Estados Unidos, mientras la emisora prepara una cobertura especial que también incluirá presencia desde México y una mesa de análisis exclusiva desde estudios centrales.