Axel Kicillof marchó contra el veto

Acompañado por ministros, intendentes y sindicatos universitarios, el gobernador Axel Kicillof participó este miércoles de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. “El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, señaló.

El mandatario se sumó a la Tercera Marcha Federal Universitaria en contra del veto presidencial por un mayor presupuesto para las universidades nacionales. “Creo que el pueblo argentino sabe muy bien lo que significa la universidad pública y que necesita su presupuesto”, señaló en declaraciones.

Consideró que el reclamo al presidente Javier Mileies más que necesario ya que el jefe de Estado “intentó decir que había escuchado el mensaje de las urnas y la necesidad de la universidad, pero luego presentó presupuesto absolutamente desfavorable”.

“Lo que necesitamos es la ley de financiamiento y estamos bancando para que esa ley salga. Esperamos que se vote en contra del veto de Milei y se haga justicia”, cerró. Un rato después, la Cámara de Diputados votó a favor de la norma y rechazó el veto presidencial.