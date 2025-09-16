martes, septiembre 16, 2025
Sociedad

Orgullo Nuevejuliense: Jugadoras de Atlético fueron subcampeonas con la Selección del Centro en el Argentino Sub 14

Francisca Zúñiga Pírez, Julia Cantero y Maite Avendaño representaron al Club en la Selección de la Asociación del Centro, que logró un histórico subcampeonato en Monte Hermoso y ascendió a la categoría “B” del hockey nacional

El Club Atlético 9 de Julio expresa sus más sinceras felicitaciones a las jugadoras Francisca Zúñiga Pírez, Julia Cantero y Maite Avendaño, quienes formaron parte de la Selección de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se consagró subcampeona en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14, disputado la semana pasada en la ciudad de Monte Hermoso.

Las jugadoras juliences fueron protagonistas clave en una destacada campaña que incluyó empates ante la Asociación del Sudoeste Bonaerense (2-2) y la Federación Chaqueña (1-1), una contundente victoria frente a la Asociación Bahiense (4-0), un vibrante triunfo en semifinales ante la Federación de Río Negro (3-2), y una ajustada final frente a Bahía Blanca, donde cayeron 2-1. El gol del equipo en la final fue convertido por Francisca Zúñiga Pírez, destacando su excelente desempeño.

Gracias a este logro, la Selección del Centro consiguió el ascenso a la categoría “B” de la Confederación Argentina de Hockey, donde competirá con las asociaciones Marplatense, del Litoral, Entrerriana, Neuquina, Tandilense, Santafesina y Bahiense. Esta categoría es la antesala de la elite del hockey argentino, integrada por las ocho mejores selecciones del país, lideradas por la poderosa Buenos Aires.

Desde el Club Atlético 9 de Julio, el orgullo es inmenso por el compromiso, el talento y la dedicación de sus jugadoras, quienes continúan dejando bien alto el nombre de la institución y de la ciudad en el plano deportivo nacional.

