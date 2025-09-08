lunes, septiembre 8, 2025
Sociedad

Se convoca a celebrar la llegada de la primavera con una jornada recreativa para toda la familia

La Municipalidad organiza una bicicleteada, picnic y múltiples talleres al aire libre en el Parque San Martín, con el objetivo de promover el disfrute en comunidad y el contacto con la naturaleza

0
Con la llegada de la estación más colorida del año, la Dirección General de Cultura y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio organizan una propuesta especial para celebrar el Día de la Primavera junto a las infancias y las familias de la ciudad.

La actividad será el domingo 21 de septiembre a partir de las 15 hs, iniciando con una bicicleteada familiar que partirá desde el Palacio Municipal rumbo al Parque General San Martín, donde se desplegará una tarde llena de actividades recreativas, artísticas y al aire libre.

Una vez en el parque, cada familia podrá disfrutar de su propio picnic, además de participar en diversas propuestas diseñadas para todas las edades:

  • Juegos en equipo y de aventura en la naturaleza

  • Actividades de exploración

  • Taller de serigrafía “Mi ciudad, mis árboles” sobre afiches y bolsas, a cargo de Giacomina Penette

  • Taller artístico de elaboración de macetas, con la posibilidad de llevarse una plantita de recuerdo

Esta jornada tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro y recreación, fomentando el vínculo familiar en un entorno natural y emblemático como lo es el Parque General San Martín.

¡Traé tu bici, tu mate y muchas ganas de compartir!
Más información en @cultura_9dejulio

