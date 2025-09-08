Encuentro recreativo en Dudignac reunió a equipos de la región

- Advertisement -

El pasado sábado 6 de septiembre, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante un encuentro recreativo de Newcom en la localidad de Dudignac. La actividad reunió a equipos de distintas localidades y programas, fomentando la integración, el deporte y la recreación.

Participaron de la jornada dos equipos de Bolívar, tres equipos del CEF N° 101, dos representativos conjuntos de Facundo Quiroga y La Niña, y dos equipos del programa de Dudignac, anfitriones del evento.

La actividad se desarrolló desde las 10 hasta las 16:30 horas y se vivió en un ambiente de respeto, camaradería y disfrute del deporte adaptado, que cada vez suma más participantes en la región.

Desde la organización se recordó que aquellos interesados en sumarse al programa de Newcom en Dudignac pueden hacerlo los días lunes y miércoles, de 16 a 17 horas, bajo la coordinación del profesor Juan Cruz Pinciroli.