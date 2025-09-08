Día del Agricultor: Reconocer el esfuerzo de quienes sostienen al país desde el campo

- Advertisement -

Este 8 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, una fecha que rinde homenaje a quienes, día tras día, trabajan la tierra y producen los alimentos que abastecen a toda la población. Instituido oficialmente en 1944 mediante el decreto Nº 23.317, el día conmemora la fundación de la primera colonia agrícola del país en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, en el año 1856. Aquella iniciativa, impulsada por Don Aarón Castellanos y conformada por inmigrantes suizos, marcó un hito en el desarrollo agropecuario argentino.

La agricultura es uno de los pilares fundamentales en el crecimiento de las naciones, no solo por su rol económico, sino también por su impacto social, cultural y ambiental. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por múltiples dificultades —económicas, climáticas y políticas—, el trabajo del productor agropecuario se vuelve aún más valioso y digno de reconocimiento.

“En el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario queremos reconocer, más que nunca, el esfuerzo de quienes siguen trabajando a pesar de las dificultades que hoy atraviesa el sector”, señalaron desde la Sociedad Rural de Nueve de Julio. Y agregaron: “Acompañamos y apoyamos a cada productor, porque sabemos que su trabajo es esencial para nuestro partido y para el país”.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la actividad agrícola, promover su desarrollo sostenible y valorar el sacrificio diario de quienes, en silencio, alimentan a la Argentina y al mundo.