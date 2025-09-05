Carlo Acutis será canonizado por el papa León XIV el domingo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Carlo Acutis, conocido como el “primer santo millennial” de la Iglesia Católica, será canonizado este domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro. La ceremonia estará encabezada por el Papa León XIV y se espera la presencia de miles de fieles.

Acutis había sido beatificado en 2020 por el papa Francisco, quien tenía previsto proclamarlo santo este mismo año, durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su fallecimiento postergó el proceso unos meses.

Con esta canonización, Carlo se convertirá en el primer santo de la Iglesia nacido y criado en el siglo XXI. Murió a los 15 años y su figura despierta un interés especial por su capacidad de acercar a los jóvenes a la fe.

¿Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial que será canonizado por el papa León XIV?