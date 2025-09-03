Semana de ESI: actividades en la escuela secundaria de Naón

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de la Semana de Educación Sexual Integral (ESI), la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, llevó adelante diversas actividades en la Escuela Secundaria de Carlos María Naón.

Durante la jornada se realizaron charlas y espacios de diálogo y reflexión, promoviendo la participación activa de los estudiantes y fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de la ESI en la formación integral de los jóvenes.

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio se destaca que la ESI es en red, por lo que resulta fundamental acompañar a cada institución educativa del partido, trabajando de manera conjunta para construir una escuela inclusiva, igualitaria y libre de violencia.