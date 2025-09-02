Día de la Industria: “La industria es relevante para el desarrollo social y económico del distrito

- Advertisement -

Cada 2 de septiembre, desde 1941, se celebra en Argentina el Día de la Industria Nacional. La fecha conmemora la primera exportación registrada desde nuestro territorio, cuando en 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo —que entonces funcionaba como puerto de Buenos Aires— una carabela con destino a Brasil, cargada de productos provenientes del actual territorio argentino, por entonces bajo dominio del Virreinato del Perú.

La industria ha sido históricamente uno de los motores importantes de la economía nacional, especialmente en las comunidades del interior, donde su presencia no solo genera empleo directo, sino también un entramado social y económico más sólido y diverso.

En este contexto, Juan Pablo Mutyun, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio y miembro de la subcomisión de Industria, destacó la importancia del sector local:

“Nueve de Julio tiene una industria muy diversificada, con gran potencial, y eso se lo debe apuntalar con política de Estado municipal, para que esta se siga desarrollando y creciendo, ya que da desarrollo y progreso a una sociedad”, subrayó.

Mutyun, quien además forma parte de una empresa metalmecánica del rubro autopartes en la ciudad, comparó el impacto social entre comunidades con y sin desarrollo industrial:

“No es lo mismo una ciudad con industria, que una que no posee. Socialmente, las ciudades con industrias tienen mejores índices de ocupación, las empresas se convierten en agentes sociales, hay mejor nivel de educación, de salud, ya que la industria requiere de ello, y genera un derrame económico que no lo tiene aquella sin industria”, explicó.

A nivel nacional, señaló que el panorama actual presenta desafíos importantes para el sector: “Vemos una situación complicada, por lo que se requiere que esa industria sea competitiva. El Estado nacional debe acompañar con una reforma tributaria y laboral, acceso a créditos razonables y de largo plazo, para incorporar tecnología e infraestructura. Sin eso, es difícil competir ante una creciente importación”, sostuvo.

Finalmente, Mutyun trazó un paralelismo entre la realidad distrital y la nacional:

“Un país que no es industrializado no tiene las mismas bases sociales que aquellos que sí lo son. De hecho, los países centrales, todos son industrializados y con mejores índices sociales”, concluyó.