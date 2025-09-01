Atlético 9 de Julio subió al podio en el Provincial Femenino

- Advertisement -

Ni el mal tiempo pudo detener al newcom femenino: este domingo se llevó a cabo en 9 de Julio el Torneo Provincial Femenino +50, organizado por la Federación Bonaerense de Vóley a través de su Secretaría de Newcom. Pese a la intensa lluvia, el torneo pudo desarrollarse normalmente gracias a la llegada anticipada de los equipos, que se alojaron el sábado en nuestra ciudad, evitando así los traslados en condiciones adversas.

La competencia tuvo lugar en el CEF N° 101, utilizando dos canchas en simultáneo. Participaron siete equipos que fueron divididos en dos zonas por sorteo:

Zona A : Atlético 9 de Julio, Las Flores y Ramallo.

Zona B: Carlos Tejedor, Gral. Rodríguez, Castelli y Trenque Lauquen.

Cada zona se jugó bajo el sistema de todos contra todos y, posteriormente, eliminación directa. En la Zona A, el duelo entre 9 de Julio y Las Flores volvió a reeditarse tras su reciente cruce por la Liga Provincial, aunque esta vez la victoria fue para Las Flores por 15-11 y 15-10. Luego, Atlético se impuso a Ramallo en un encuentro ajustado (15-8, 14-16 y 10-6), clasificando segundo. Las Flores ganó su otro partido, y Ramallo cerró la zona sin victorias.

En la definición por posiciones, Atlético 9 de Julio venció con claridad a Castelli (segundo de la Zona B) por 15-6 y 15-11, asegurando así el tercer lugar del certamen.

La final debió trasladarse por cuestiones climáticas al Estadio del Club Atlético, donde Carlos Tejedor (ganador de la Zona B) se consagró campeón tras superar a Las Flores. Luego se realizó la ceremonia de premiación, destacando el esfuerzo de todos los equipos participantes.

Posiciones finales del Torneo Provincial +50 Femenino

Carlos Tejedor Las Flores Atlético 9 de Julio Castelli Ramallo General Rodríguez Trenque Lauquen

El representativo local estuvo integrado por: Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Bueno, Paola Rosales, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fany Mortarini y Nancy Lozano, bajo la dirección técnica de Susana Reale.