Raúl Buono campeón en el Bi Nacional en Entre Ríos

El profesor Raúl Buono, quien viene desarrollando una intensa y destacada trayectoria en distintos equipos de Newcom, alcanzó días pasados un nuevo logro deportivo al consagrarse campeón en el Campeonato Bi Nacional disputado en Villaguay, provincia de Entre Ríos, integrando el plantel del equipo Montieleros en la categoría +60.

Tras el triunfo, Buono expresó su gratitud a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico, destacando especialmente a Leandro Martín Moretti por su trabajo de rehabilitación que le permitió volver a la cancha, y al CEF N°101 de 9 de Julio por brindarle un espacio para entrenar.

La actividad del deportista continúa en la ciudad, donde sigue con su preparación en el CEF local de cara a los Juegos Bonaerenses, además de integrar la selección de la Provincia de Buenos Aires, con la que obtuvo en 2024 el Campeonato Interprovincial disputado en Mar del Plata.

En relación a su futuro competitivo, Buono aclaró que hasta 2026 no prevé participar en competencias con equipos federados. “El año próximo se verá si se puede federar algún equipo de 9 de Julio, teniendo en cuenta que se complica el tema de los viajes. Hay un equipo federado +50, pero en mi categoría, que es +60, todavía está en formación”, explicó.