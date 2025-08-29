Desarrollo del proyecto “Museo a las Escuelas”

- Advertisement -

La Dirección de Museo y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa desarrollando un nuevo ciclo del Proyecto Museo a las Escuelas”, visitando los siguientes establecimientos educativos y sitios patrimoniales de la ciudad:

-27/8/2025 EGB N°5 “Domingo Faustino Sarmiento”. 4 Grado Sección Mañana y Tarde. Patrimonio. Fósiles lo vi en el Museo.

-27/8/2025 1° Año Tecnicatura Salud Especialización en Esterilización Región Sanitaria II. ISETA. Sala de Medicina del Museo. Medicina alternativa.