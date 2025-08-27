Aumento en cuotas de colegios privados

- Advertisement -

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires aumentarán sus cuotas en un 2,8% en septiembre, tras un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). Este aumento se produce después de que en agosto no hubo ajuste, y se suma al incremento del 11% registrado en el bimestre junio-julio. El nuevo esquema de costo de las matrículas se debe a los acuerdos salariales alcanzados entre el Gobierno de Axel Kicillof y los gremios que representan a los trabajadores de la educación. El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, destacó que el objetivo es mantener y garantizar la calidad educativa, aunque reconoció que el aumento está por debajo de los incrementos en los costos operativos y de funcionamiento de los institutos.

Los valores máximos autorizados para septiembre de 2025 son los siguientes:

En el nivel inicial y primario, las cuotas máximas serán de $29.180 para instituciones con subvención del 100% y $131.840 para aquellas con subvención del 40%. En el nivel secundario, las cuotas máximas serán de $32.160 para instituciones con subvención del 100% y $171.310 para aquellas con subvención del 40%. Para el nivel secundario técnico, agrario y artístico, las cuotas máximas serán de $37.070 para instituciones con subvención del 100% y $196.060 para aquellas con subvención del 40%. Finalmente, en el nivel superior, las cuotas máximas serán de $42.020 para instituciones con subvención del 100% y $167.330 para aquellas con subvención del 40%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el aumento será del 3,2% para septiembre.