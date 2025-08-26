La Escuela de Educación Especial N° 501 celebra su 66° aniversario con un fuerte compromiso por la inclusión

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este lunes 26 de agosto, la Escuela de Educación Especial N° 501 de Nueve de Julio cumple 66 años y lo celebrará con diversas actividades que ponen en valor su historia, su presente y su rol central en la promoción de una educación equitativa para todos.

A lo largo del día, se recordará tan trascedente aniversario haciéndolo con el trabajo colectivo y el compromiso que sostiene la escuela con los valores de inclusión y diversidad.

La jornada también incluirá un almuerzo especial dedicado a los alumnos, en un clima de celebración y reconocimiento a quienes forman parte de esta comunidad educativa.

La directora de la institución, Luisina Vecchi, señalará que esta fecha es una oportunidad para renovar el compromiso con una escuela abierta, participativa e inclusiva teniendo presente que “Una escuela de educación especial es una escuela común y corriente”, remarcando que ese espíritu es justamente el que define a la Escuela 501.

Este nuevo aniversario es una celebración para resaltar el trabajo comprometido con las familias, los actores institucionales y la articulación con los distintos niveles y modalidades del distrito de Nueve de Julio.

A 66 años de su fundación, la Escuela 501 reafirma su misión de brindar una educación que abrace las diferencias y construya inclusión desde la práctica cotidiana, bajo el legado y el nombre de Gabriela Mistral, símbolo de la educación como derecho y herramienta de transformación social.