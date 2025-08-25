“Vacaciones de invierno en movimiento “continúa recorriendo las localidades

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección General de Cultura, en conjunto con la Dirección de Deportes, continúa con la propuesta “Vacaciones de invierno en movimiento”, acercando actividades recreativas y deportivas a todas las localidades del partido.

La iniciativa incluye encuentros lúdicos, juegos, inflables, ludoteca y talleres artísticos, generando espacios de disfrute y participación tanto para las infancias como para sus familias. El programa busca fomentar la importancia del arte y el deporte desde temprana edad, promoviendo el encuentro y la integración comunitaria.

En este marco, el próximo sábado 30 de agosto, el programa llegará a las localidades de 12 de Octubre y El Provincial.

Las actividades comenzarán a las 10:30 hs. en el Club Social y Deportivo 12 de Octubre, y continuarán a las 14:00 hs en el Parque Colonia San Rafael de El Provincial.

Para más información, se invita a seguir las redes sociales de la dirección de Cultura: @cultura_9dejulio