El Club Atlético arrasó en Las Flores y sigue liderando la competencia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El equipo femenino +50 de Newcom del Club Atlético de 9 de Julio tuvo una destacada actuación en la ciudad de Las Flores, donde se disputó la quinta fecha del Torneo de la Liga Provincial de Clubes. Allí, el conjunto nuevejuliense ganó los cuatro encuentros programados y se consolidó como único líder del certamen, que reúne a representativos de diez ciudades de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó por la mañana con una victoria contundente ante el equipo de Tigre, por 15-10 y 15-13. Ya por la tarde, el segundo partido fue más parejo, pero Atlético se impuso frente a Ramallo con parciales de 17-15 y 15-13. Luego, en un encuentro cambiante, venció a Mar del Plata tras quedarse con el primer set por un contundente 15-4, ceder el segundo por 12-15 y cerrar el tercero con un ajustado 11-9. En el último duelo de la jornada, frente al equipo local, Las Flores, Atlético se llevó el primer set 15-11, cayó en el segundo 13-15, y mostró su mejor versión en el tercero para sellar el triunfo por 11-9.

Con estos resultados, el Club Atlético lidera la tabla con 49 puntos, seguido por Carlos Tejedor (47), Las Flores (44), Ramallo (44), Tigre (40), Berazategui (39), Tapalqué (37), Tandil (28), Laprida (25) y Mar del Plata (22).

Además, el equipo representará a la ciudad el próximo fin de semana en el Torneo Provincial organizado por la FEVA (Federación de Voleibol Argentino), que se desarrollará en el gimnasio del CEF N° 101 de 9 de Julio.

El conjunto estuvo integrado por Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fanny Mortarini, Silvia Aguiñaga y Nancy Lozano.