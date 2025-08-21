Nuevas matriculadas se incorporaron al Colegio de Abogados de Mercedes

- Advertisement -

El evento, que se realizó el miércoles 20 de agosto en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena” de nuestro Colegio, contó con la presencia de gran cantidad de familiares y amigos. En esta ocasión, las doctoras María Eugenia Cuesta Mariano, Felicitas González, Ivana Carolina González, Melany Marisol Martínez, Camila Alejandra Santosmingo, María Lucrecia Alonso, Dolores Díaz Gobato y Mónica Andrea Maiucci prestaron juramento. Las flamantes matriculadas se acercaron al estrado para firmar y recibir sus diplomas como parte de su incorporación formal al Colegio departamental.

El Dr. Salaverri ofreció unas cálidas palabras de bienvenida, destacando el valor de que estas profesionales hayan optado por integrarse a la jurisdicción.