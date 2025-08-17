El equipo del Club Atlético 9 de Julio volvió a consagrarse Campeón Provincial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante este semana pasado, se disputó en el gimnasio municipal de Trenque Lauquen el Torneo Provincial de Newcom, organizado por la Federación Bonaerense de Vóley a través de su Secretaría de Newcom. Allí, el equipo mixto +50 del Club Atlético 9 de Julio se alzó nuevamente con el título de campeón provincial, ratificando su gran presente deportivo al ganar todos los encuentros del certamen.

El torneo reunió a equipos de distintas localidades de la provincia, divididos en zonas. El conjunto nuevejuliense integró la Zona “B” y tuvo una actuación sobresaliente desde el inicio. El día sábado, venció con autoridad a la Municipalidad de Rivadavia por 15-7 y 15-8, luego al equipo local de Trenque Lauquen por 15-11 y 15-6, y más tarde superó a Las Flores con parciales de 15-12 y 15-11. En la mañana de este domingo completó la fase de grupos con una victoria frente a Laprida por 15-11, 10-15 y 10-7, clasificando primero en su zona.

Con este rendimiento, Atlético accedió a la final donde enfrentó al representativo de Ranchos, del Partido de José C. Paz, ganador de la otra zona. La definición despertó gran expectativa y el partido estuvo a la altura: Atlético dominó claramente el primer set (15-4), pero Ranchos reaccionó y se quedó con el segundo (15-13). En el tercer y decisivo parcial, el equipo de 9 de Julio volvió a mostrar su jerarquía y cerró el partido 10-7, coronándose Campeón Provincial.

Cabe señalar que el equipo ya estaba clasificado al próximo Torneo Argentino, tras consagrarse el pasado 13 de junio en el Nacional disputado en Santiago del Estero. Aun así, participó del certamen provincial, cuya presencia es obligatoria para todos los equipos federados.

El equipo campeón estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla. La dirección técnica estuvo a cargo de Susana Reale.