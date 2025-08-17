domingo, agosto 17, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
domingo, agosto 17, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
Sociedad

Día del Niño: una jornada para celebrar la infancia y reflexionar sobre como darle amor

Cada tercer domingo de agosto, se rinde homenaje a los más chicos, reconociendo su importancia en la sociedad y la necesidad de garantizar sus derechos fundamentales como la educación, el juego y la protección.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha pensada para honrar a los más pequeños del hogar y visibilizar su rol central en el presente y el futuro de la sociedad. Desde 2013, el Congreso Nacional decidió establecer esta celebración el tercer domingo de agosto para evitar que coincidiera con las elecciones primarias, permitiendo así que las familias puedan disfrutar del día con mayor tranquilidad.

El origen del Día del Niño se remonta a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, un período que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la infancia frente a los conflictos y la explotación. En respuesta, en 1924 la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, marcando un antes y un después en la manera en que el mundo comenzó a pensar los derechos de los más chicos.

El objetivo principal de esta jornada es promover el respeto hacia la infancia, generar conciencia sobre la importancia de su bienestar y recordar que los niños y niñas tienen derecho a crecer en un entorno seguro, con igualdad de oportunidades, acceso a la educación, al juego y a la salud, y libres de cualquier tipo de violencia o explotación.

Más allá de los regalos y las actividades recreativas que suelen caracterizar esta celebración, el Día del Niño invita también a reflexionar sobre el compromiso de la sociedad en su conjunto con el cuidado, la protección y el desarrollo integral de la niñez.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5951

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR